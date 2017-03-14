台灣有望結交新盟國？《富比世》點名......

馬爾他騎士團成員與教宗方濟各（Pope Francis）。（美聯社）

2017-03-14 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣外交出現新曙光！？《富比世》今日一篇專文指出，台灣近來與歐洲國家「馬爾他騎士團」關係密切，可望為台灣面臨的外交困境注入活水。

撰寫台灣與亞洲報導的《富比世》專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）今日發文寫到，目前僅有21個邦交國的台灣，因與中國對峙70年，外交關係長年受到打壓。但位於歐洲的小國馬爾他騎士團可能成為台灣新盟友。

內容中指出，雖然官方沒有對彼此的關係提出承諾，但台馬關係逐年穩固。馬爾他騎士團對外聯絡主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate），在本月向《富比士》發出的聲明中寫到，「基於雙方的合作，我們有信心能與中華民國（台灣）發展出更深厚的關係」。

報導中提到，台馬結緣的契機在於人道救援的合作上，馬爾他騎士團提供醫療與人道照護給全球120個國家，而台灣與馬爾他騎士團於越南胡志明市醫院合作提供援助，兩國也在保加利亞、薩爾瓦多和塞爾維亞等地提供人道救援計畫。

狄羅比亞特還提到，近來台灣更與馬爾他騎士團援救非洲難民穿越地中海抵達歐洲，「我們非常感激台灣在人道計畫的承諾與合作。」而兩國也曾有過高層互訪，2014年前副總統吳敦義拜訪馬爾他騎士團所在地，馬爾他騎士團團長費斯汀（Matthew Festing）則在2015年來台參訪6天。

根據我國外交部網站資訊，馬爾他騎士團位於義大利羅馬市內，首都為羅馬，全球成員約13500多人，領土為設置在羅馬內的兩棟建築，分別為總部與外交部，面積為1.2萬平方公尺，為全球最小國家。