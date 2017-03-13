經濟部不介入北水、台水糾紛 柯文哲聞訊頻苦笑

2017-03-13 11:08

〔記者何世昌／台北報導〕石門水庫水情吃緊，外傳台灣自來水公司（台水）每日向台北自來水事業處（北水處）購買63.7萬噸水；礙於財政負擔困難、北水處不願降價，雙方僵持不下。但經濟部長李世光今早在立院備詢表示，經濟部尚不必介入。對此，台北市長柯文哲接受聯訪時聞訊苦笑並反問記者，「不然你覺得應該怎麼解決？」

由於石門水庫水情吃緊，台水每天向北水買水達63.7萬噸，創下新高，台水估算買水金額全年上看10億元，約是往年2倍，恐無力負擔。因此，傳出經濟部預計本周五藥出面向柯文哲「殺價」。

對於台水希望北水降價的傳言，柯文哲表示，「買方一定希望價格越低越好，賣方一定希望價格越高越好，所以這要有一個合理的價格」，認為有爭議的話就要有一個仲裁機制，「讓台水跟台北市自來水處吵架也不是辦法，經濟部應該要建立仲裁機制。」

柯文哲重申，這不是趁火打劫，水本來就有成本，重點是多少錢合理；但北水處、台水對於價格期望有落差，經濟部就有必要建立仲裁機制，「不然政府都不見了」。

但現場記者轉知，經濟部長李世光今早在立院備詢表示，經濟部尚不必介入。柯文哲頻苦笑，最後反問記者，「不然你覺得應該怎麼解決？這種商業行為一定要有仲裁機制，不然怎麼解決？」

另外，李世光今早赴立院經委會備詢時表示，台水之所以喊貴，是因為當下所購是「處理過的水」，與本身期望購買的原水不同，所以價格會出現落差。

柯文哲則說，原水與處理過的水本來價格就不同，這就是要討論。