郵局將與支付寶合作 立委憂個資外洩

2017-03-13 10:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華郵政預計今年第2季和中國支付寶合作辦理跨境電子支付業務，預估將增加110萬的盈餘。立委黃國書質疑，過去中華郵政商城曾遭中國駭客入侵，導致1.7萬筆的交易資料被竊走，80多位民眾接到詐騙電話，現在為了110萬的盈餘，讓民眾承擔個資外洩的風險，「這樣划得來嗎？」

中華郵政公司董事長翁文祺今天在立法院交通委員會表示，為便利台灣買家持郵政金融卡在中國購物網站消費，及便利中客使用中國支付機構帳戶在中華郵政商城，賣家會員消費付款，規劃透過財金公司跨境電子支付平台轉接清算及技術支援服務，辦理跨境電子支付業務。目前首家合作機構為中國支付寶，預計今年第2季開辦。

黃國書問翁文祺與中國支付寶合作有沒有做過個資外洩評估？翁文祺表示有，並說個資確實是頭痛又敏感的問題。

黃國書表示，去年中華郵政商城就已經發生過個資外洩問題，被中國駭客駭走1.7萬筆交易資料，80多位民眾接到詐騙電話，現在和支付寶合作是「雪上加霜」，也看不出中華郵政有任何積極防範的動作，為了100多萬的盈餘卻犧牲台灣民眾的個資，非常不值得，要求中華郵政討論出因應作法。