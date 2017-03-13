郵局將與支付寶合作 立委憂個資外洩
2017-03-13 10:59
〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華郵政預計今年第2季和中國支付寶合作辦理跨境電子支付業務，預估將增加110萬的盈餘。立委黃國書質疑，過去中華郵政商城曾遭中國駭客入侵，導致1.7萬筆的交易資料被竊走，80多位民眾接到詐騙電話，現在為了110萬的盈餘，讓民眾承擔個資外洩的風險，「這樣划得來嗎？」
中華郵政公司董事長翁文祺今天在立法院交通委員會表示，為便利台灣買家持郵政金融卡在中國購物網站消費，及便利中客使用中國支付機構帳戶在中華郵政商城，賣家會員消費付款，規劃透過財金公司跨境電子支付平台轉接清算及技術支援服務，辦理跨境電子支付業務。目前首家合作機構為中國支付寶，預計今年第2季開辦。
黃國書問翁文祺與中國支付寶合作有沒有做過個資外洩評估？翁文祺表示有，並說個資確實是頭痛又敏感的問題。
黃國書表示，去年中華郵政商城就已經發生過個資外洩問題，被中國駭客駭走1.7萬筆交易資料，80多位民眾接到詐騙電話，現在和支付寶合作是「雪上加霜」，也看不出中華郵政有任何積極防範的動作，為了100多萬的盈餘卻犧牲台灣民眾的個資，非常不值得，要求中華郵政討論出因應作法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 要不要解散棒協？內政部：尊重人民團體自治
- 孔子展名稱掀波 故宮院長：我也中槍
- 都更戶盼一坪換一坪 柯文哲：導致都更困難
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 遠東逾期油產品 高市下架逾3噸
- 台電建防災型微電網 打造福山第2顆太陽
- 自由共和國》林敏聰／科技政策需要三層同心圓
- 不靠提詞機沒忘詞 魏如萱看齊張學友
- 創見高配息 今年展望成長、股價強漲
- 搶救恆春北門古厝竹塹 文史人士種竹子
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- 下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
- 瓊瑤公開個人權利 堅拒「求生不得，求死不能」
- 情人節才公開男友 出櫃男星被浪漫求婚套牢了！
- 台中地院傳意外 1女錄事墜樓亡
- SBL》昔日戰友 李恩、李德威打出火氣
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 玉翫雅集唐宋遼金元玉器精品展
- 馬國夫婦公園散步遭雷劈 雙雙倒地身亡
- 疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車
- 崇越2月合併營收18.17億元 年成長10.57％
- 秘魯巴士墜山谷 至少15死
- SBL》林冠綸6記三分球 達欣射垮璞園
- 將軍蘆筍少量上市 產季4月開始
- 〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?
- 海軍海巡新艦 擬用共通載台
- 苗栗舊站大廳招商 月租9萬5
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 偷原味內褲遭直擊 噁男竄逃糗摔遭逮
- 高雄、楠梓加工出口區釋574職缺 15、17日徵才
- 黨產會4月聽證會 追查婦聯會3大財源
- 新住民駐站當翻譯 高雄搭火車越南語嘛ㄟ通
- （贈票）影帝挑戰演技 《金爆內幕》變身禿頭肥男
- 奉行川普政策 聯邦檢察官仍被免職
- JYP新社內情侶誕生？Mina與BamBam親密照遭外流！
- 禽肉銷量腰斬 土雞每公斤跌10元
- 串連live house 杜鵑花季「樂」來「樂」熱鬧
- 他偷通訊行iPhone 老婆竟到同家店銷贓
- 國民黨「砍人頭」？週三中常會角力
- 自由共和國》江大樹、王子華、梁鎧麟／照顧服務人力培訓制度之重新再思考
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郵局將與支付寶合作 立委憂個資外洩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分