核四改成火力發電廠？ 經濟部：在評估

有媒體報導指出，外傳核四可能改建為火力發電廠，經濟部長李世光今天在立法院回應說「所有方式都在評估」（資料照，記者林欣漢攝）

2017-03-13 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕核四廠自2014年封存後，每年仍編列8億元預算進行封存作業，核四原址如何再利用成為各界焦點。有媒體報導指出，外傳核四可能改建為火力發電廠，經濟部長李世光今天在立法院回應說「所有方式都在評估」

據《蘋果日報》報導，國民黨立委王惠美今早在立法院經濟委員會上詢問李世光，外傳核四可能改建為火力發電廠一事是否為真。李世光回應「所有方式都在評估」，目前正分析所有架構，希望核四的剩餘價值能彰顯，不是隨著設備折舊而減損價值。

報導也提到，李世光還說，核四要先保存現有設備，如先前向美國供應商採買的燃料，就曾和美方討論轉賣他國的可能。