將模擬世大運反恐演練 柯文哲：勿恃敵之不來

台北市長柯文哲前往市立動物園，參加「為地球種下希望～2017植樹暨插秧活動」，和文山區多位里長一起植樹。」（記者廖振輝攝）

2017-03-12 10:24

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運將於8月19日登場。由於國際恐怖活動頻繁，為強化反恐活動應變能力，本月底將模擬世大運開幕典禮遭恐攻，釀逾千人傷亡情況。對此，台北市長柯文哲今早接受聯訪表示，台灣不是恐怖攻擊的主要國家，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

軍方官員昨天指出，預定本月底舉行的世大運大型反恐及民安演練中，將會模擬世大運開幕典禮遭到恐攻，造成千人傷亡的假想狀況，測試北市府、軍方及各大醫院的緊急應變能力。

台北市長柯文哲今早出席動物園植樹活動，會後接受聯訪指出，這是國家級反恐演練，台灣不是恐怖攻擊的主要國家，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

柯透露，已與國安局、警政署開過會，將針對針對世大運做完整的實兵演練。至於是否安排其他大型演練？則視月底演練結果決定，若有必要再作檢討修正，就會安排第二次。

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