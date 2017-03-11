王丹：中國怎可能不派職業學生來台？

2017-03-11 17:49

〔記者項程鎮／台北報導〕中國民運人士王丹在臉書直播指出，以他和中共打交道經驗，「中國怎麼可能不往台灣派間諜？「怎麼可能不利用陸生？」王丹在臉書的「王丹網站」，以「從陸生共諜到朴槿惠下台」為題目表示上述意見。

王丹指出，以他來台開辦中國沙龍10幾次為例，剛開始就有很多中國學生來聽，但中生被中國政府警告後，現在來聽的中生比較少，但以昨天這件周泓旭被押案來說，重點不在於中生有沒有職業學生，「因為一定會有」，以他和中共打交道這麼多年的經驗來看，「中國怎麼可能不往台灣派間諜？「怎麼可能不利用陸生？」

王丹認為，重要的問題是「我們在不在乎」，「如果大家都不怕政府，政府才會怕人民」，他認為周泓旭案的嚴重性在於，周試圖策反台灣年輕的外交人員。