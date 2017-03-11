朴槿惠下台硬扯蔡英文 邱毅被鄉民酸「還在崩潰」
2017-03-11 10:39
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠昨天被憲法法庭通過彈劾案，名嘴邱毅卻硬將總統蔡英文拖下水，鄉民見狀後則是反酸，「還在崩潰」。
邱毅在臉書上表示，朴槿惠被彈劾下台了，她的下一個落點應該是監獄，朴槿惠是被韓國人民推翻的，韓國可以，台灣當然也可以？「蔡英文比朴槿惠更差，為禍更大，也更瘋狂，她會是下個被拉下台的總統嗎？」
此話一出後，引起正反兩極看法，有人贊同邱毅的看法，但ptt上的鄉民則是不以為然，酸說「靠幫共產黨辯護政策的台灣人」、「這傢伙可以正常點嗎」、「馬英九都沒事了」、「馬英九排前面」。
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