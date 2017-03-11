| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

朴槿惠下台硬扯蔡英文 邱毅被鄉民酸「還在崩潰」

2017-03-11  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠昨天被憲法法庭通過彈劾案，名嘴邱毅卻硬將總統蔡英文拖下水，鄉民見狀後則是反酸，「還在崩潰」。

邱毅在臉書上表示，朴槿惠被彈劾下台了，她的下一個落點應該是監獄，朴槿惠是被韓國人民推翻的，韓國可以，台灣當然也可以？「蔡英文比朴槿惠更差，為禍更大，也更瘋狂，她會是下個被拉下台的總統嗎？」

此話一出後，引起正反兩極看法，有人贊同邱毅的看法，但ptt上的鄉民則是不以為然，酸說「靠幫共產黨辯護政策的台灣人」、「這傢伙可以正常點嗎」、「馬英九都沒事了」、「馬英九排前面」。

廣告
  • 南韓總統朴槿惠昨天被憲法法庭通過彈劾案，名嘴邱毅卻硬將總統蔡英文拖下水。（資料照，記者張嘉明攝）

    南韓總統朴槿惠昨天被憲法法庭通過彈劾案，名嘴邱毅卻硬將總統蔡英文拖下水。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朴槿惠 蔡英文 邱毅
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：朴槿惠下台硬扯蔡英文 邱毅被鄉民酸「還在崩潰」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.