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黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富

2017-03-10  21:45

〔即時新聞／綜合報導〕最高行政法院今天裁定，黨產會可以凍結國民黨8億多元資產，全案定讞。總統府晚間對此表示，解決不當黨產，是讓民主更成熟的轉型正義工程，也希望未來政黨間競爭回歸到政策理念，而非財富。

據《蘋果》報導，總統府發言人黃重諺晚間表示，解決不當黨產是健全政黨體質、讓民主更成熟的轉型正義工程。他呼籲朝野共同支持這重要的政治改革，也期盼在黨產問題解決後，政黨有更健全發展。他希望未來政黨間的競爭別再是財富，而是回歸到政策理念，在同樣基礎上公平進行，讓台灣自由民主更深化鞏固。

黃重諺也說，關於不當黨產處理的相關細節，由於黨產會是獨立機關，將依照法律獨立行使職權，讓他們來處理和說明。

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  • 總統府發言人黃重諺。（記者蘇芳禾攝）

    總統府發言人黃重諺。（記者蘇芳禾攝）

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