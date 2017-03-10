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共諜學生周泓旭曾就讀淡大？校方：查無此人

2017-03-10  17:22

〔記者葉冠妤／新北報導〕來自中國遼寧省本溪市、去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，被檢調查獲疑似共匪，涉嫌來台從事共諜組織發展，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法，據傳周泓旭曾於2009年就曾申請來台到淡江大學財務金融學系當交換學生，對此淡江校方回應，據查並無此人資料。

淡大秘書長何啟東表示，學校向教務處、國際處及財務金融學校查閱歷年檔案，並沒有查到任何周泓旭的相關資料。何啟東強調，就一般而言，即便只有2個月的短期交換生，學校也會留存資料，但學校3個相關單位都查無此人。

何啟東說，因周泓旭在臉書自稱曾就讀淡江大學「談戀愛系」，應只是周生的玩笑話。

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  • 曾在政治大學就讀企管研究所的中生周泓旭，因涉嫌來台從事共諜組織發展，北院今上午裁定羈押禁見。（記者黃耀徵攝）

    曾在政治大學就讀企管研究所的中生周泓旭，因涉嫌來台從事共諜組織發展，北院今上午裁定羈押禁見。（記者黃耀徵攝）

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