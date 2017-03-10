中生共諜案 張小月：單獨個案 中方尚未關切
2017-03-10 15:39
〔記者鄭鴻達／台北報導〕中生周泓旭疑涉共諜案被聲押。對此，行政院長林全表示將持續系統性檢討國安問題及建立國安保護機制；陸委會主委張小月呼籲中生勿從事不法行為，中方尚未表達關切，此單獨個案將依法辦理；法務部長邱太三則指出，周生是以經商方式入台。
中國籍學生周泓旭涉共諜案遭聲押，對此，民進黨立委邱志偉質詢指出「小心共諜就在身邊！」質疑周生是否為國台辦所指使，目標為我中央官員。林全表示，早上透過媒體了解此事，將持續系統性思考、檢討國安問題，也建立國安保護機制，且要有效執行。
林全表示，此事尚未掌握是否為個案，對岸對台灣一定有很多滲透方式，一定要做的，就是針對各種可能發生的情況加以掌握分析，找出盲點。
邱志偉問周生已畢業，此次利用何種名義來台。教育部長潘文忠表示，周是於2012至2016年來台就學，去年8月時畢業離境，此次來台並不是以學生的身分；法務部長邱太三則指出，周生目前是以經商方式來台。
張小月受訪表示，今甫得知相關訊息，台灣是自由民主社會，但法治也很重要，呼籲中生在台勿從事任何不法行為。對於是否影響兩岸關係，張小月指出此為已進入司法程序的單獨個案，仍在發展中。媒體問中方是否表達關切，張小月表示尚未收到相關訊息。
對於是否有針對中生從事共諜相關通報系統，張小月表示我方有運作良好的維護社會安全機制，並再度強調此為單獨個案，將依法處理，並強調中生來台政策沒有改變，仍歡迎中生來台。
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