誤交「臉友」？ 毛嘉慶意外捲入中國間諜學生風波

2017-03-10 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕中國籍學生周泓旭疑利用來台唸書機會，充當間諜吸收我中央部會官員，今天被收押禁見，國民黨文傳會副主委毛嘉慶卻意外捲入風波，被指出與周泓旭是「臉書」的朋友，毛嘉慶下午受訪時證實，周確實是他的「臉友」之一，但也強調自己根本不認識此人。

毛嘉慶強調，他的「臉友」很多，周泓旭與他有超過60個共同「臉友」，當知道周涉入共諜案後，他已經將周從「臉友」名單中刪除。

國民黨文傳會副主委胡文琦則呼籲蔡英文政府，一切要依法行政，他並質疑，目前民進黨正推動「國家保防工作法」，相關單位忽然拋出這起案件，不禁令人懷疑有政治操作之嫌。