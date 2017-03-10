| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭

2017-03-10  12:54

［記者謝武雄／桃園報導］大園區農會今天舉行理事長、常務監事選舉，分別由游智健、謝岳龍德富當選，隨後理事會開會決議聘呂理標續任總幹事，選舉過程平順；此次，大園農會選舉，是前代會主席游智健與前縣議員陳長銓兩大派系競爭局面，由於游智健派系在理事、監事部分都獲得三分之二席次，而在今天的選舉過程也未出現跑票情形。

其中理事長選舉部分，游智健6票、李詩揚3票，常務監事選舉，謝岳龍2票、李昶孚1票，總幹事遴聘部分，呂理標獲6位理事投同意票。

此次農會選舉，游智健與現任總幹事呂理標搭檔，陳長銓則是與前總幹事蔡武平搭檔，但蔡武平總幹事候聘資格未獲農委會審查通過，而在理事選舉時，陳長銓意外地連理事都沒選上。

廣告
  • 大園區農會新任理事長游智健（圖左）由卸任理事長許阿鐘手中接下印信。（記者謝武雄攝）

    大園區農會新任理事長游智健（圖左）由卸任理事長許阿鐘手中接下印信。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 農會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.