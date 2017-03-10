大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭

2017-03-10 12:54

［記者謝武雄／桃園報導］大園區農會今天舉行理事長、常務監事選舉，分別由游智健、謝岳龍德富當選，隨後理事會開會決議聘呂理標續任總幹事，選舉過程平順；此次，大園農會選舉，是前代會主席游智健與前縣議員陳長銓兩大派系競爭局面，由於游智健派系在理事、監事部分都獲得三分之二席次，而在今天的選舉過程也未出現跑票情形。

其中理事長選舉部分，游智健6票、李詩揚3票，常務監事選舉，謝岳龍2票、李昶孚1票，總幹事遴聘部分，呂理標獲6位理事投同意票。

此次農會選舉，游智健與現任總幹事呂理標搭檔，陳長銓則是與前總幹事蔡武平搭檔，但蔡武平總幹事候聘資格未獲農委會審查通過，而在理事選舉時，陳長銓意外地連理事都沒選上。