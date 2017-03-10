大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭
2017-03-10 12:54
［記者謝武雄／桃園報導］大園區農會今天舉行理事長、常務監事選舉，分別由游智健、謝岳龍德富當選，隨後理事會開會決議聘呂理標續任總幹事，選舉過程平順；此次，大園農會選舉，是前代會主席游智健與前縣議員陳長銓兩大派系競爭局面，由於游智健派系在理事、監事部分都獲得三分之二席次，而在今天的選舉過程也未出現跑票情形。
其中理事長選舉部分，游智健6票、李詩揚3票，常務監事選舉，謝岳龍2票、李昶孚1票，總幹事遴聘部分，呂理標獲6位理事投同意票。
此次農會選舉，游智健與現任總幹事呂理標搭檔，陳長銓則是與前總幹事蔡武平搭檔，但蔡武平總幹事候聘資格未獲農委會審查通過，而在理事選舉時，陳長銓意外地連理事都沒選上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 農會
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 經典賽》「重要比賽沒忘記他」多明尼加休息室掛范屈拉球衣
- 聯電2月營收120.14億元 年增26.77％
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 3/10重要財經新聞一覽
- 挑戰派勝選 下營農會改朝換代
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 北台2成新建案 至少讓利15%換成交
- NBA》灌籃反吃T 詹皇掛籃3秒遭判技術犯規（影音）
- 新竹棒球場原地重建 臨時會達成共識
- 經典賽》林琨笙攻守佳成亮點 觸身球頻頻是他的策略？
- 婦幼隊週日六龜辦「山城馬拉松」路跑
- 文化、七福新村添排水 盼不再淹
- 車聯網佈局發酵 神達營收增
- 川普新旅行禁令 夏威夷州控違憲
- G奶書法家懷孕8個月 出血急診忙安胎
- 自由開講》轉型正義的第一推手
- 配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元
- 全英羽球公開賽 戴資穎闖進女單8強
- 盧廣仲31歲單身 老爸憂斷香火
- 解決博弈公投噩夢 公民團體展開廢除惡法遊說
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 女星公廁大崩潰 痛哭「雙手被強暴」
- 出獄未報到四處趴趴走 性侵害犯涉毒通緝被逮
- 台商銀行 台商集資成立
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 自由廣場》這一點 綠營輸藍營
- 降雨再忍一天！吳德榮：週六天氣轉好
- 錦榮斷了蔡依林 桃花反而朵朵開
- 經典賽》郭泰源：多給未來的總教練一點時間
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
- 《投給民主黨的理由》全書空白 登亞馬遜銷售龍頭...
- 歐陽妮妮第二！美女主播坐賣場推車笑嗨嗨
- 經典賽》他會飛！ 馬查多大秀魚躍式接殺（影音）
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 法鼓山捐贈 偏鄉小校有多功能圖書室囉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分