保障40萬雙性人人權 監委申請自動調查

2017-03-10 12:37

〔記者施曉光／台北報導〕日前有雙性人具狀向監察院副院長孫大川、監委高鳳仙陳情，指出雙性人是天生性器官或染色體等性特徵，不符合典型男性或女性身體，但我國政府對於雙性人人權措施，幾乎為零，獲得孫大川、高鳳仙的認同，為保障雙性人的權益，監委已申請自動調查。

監察院指出，根據聯合國資料顯示，雙性人人口約占1.7％，據此推估台灣可能有40萬名雙性人，但我國政府對於雙性人人權措施，幾乎為零，許多兒童在沒有自主權的決定下，被迫接受性器官手術、賀爾蒙治療、性別教育，導致永久身心受創，這種行為已經被聯合國認為屬於殘酷對待。

孫大川、高鳳仙表示，我國的確很少重視雙性人的人權，長期忽視雙性人的需求，因此他們將深入調查，瞭解我國雙性人有多少人口？多少兒童雙性人被迫接受不當手術、治療及教育？雙性人受歧視情形是否嚴重？我國法規及政策對於雙性人的保護有無漏洞或缺失？政府應該採取何種措施以保護雙性人等議題，希望有助於我國雙性人人權的提升。