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不怕和郝龍斌對打！ 吳敦義陣營已想好策略...

時報周刊報導，吳陣營指出，郝龍斌參選不會影響到吳的本土選票，反而可以分掉洪秀柱的深藍及黃復興票源。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-10  08:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰激烈，各參選人互不相讓，人脈又錯綜複雜，先前傳出可能整合的吳敦義與郝龍斌，也被郝龍斌否認，周刊報導，目前吳敦義陣營已想好對策，準備要全力打組織戰！

《時報周刊》報導，吳陣營認為黨主席選舉是「封閉式選舉」，他們打算網羅中常委、黨代表和地方議會系統，透過一層一層的管道，掌握黨員票的動向，並嚴密佈局，全力拚打組織戰，因為他們認為，組織才是左右選舉結果的關鍵。

吳陣營指出，郝龍斌參選不會影響到吳的本土選票，反而可以分掉洪秀柱的深藍及黃復興票源。

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 郝龍斌 黨主席
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