財訊民調：「一例一休」僅7.3％支持

2017-03-09 22:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕「一例一休」上路後備受爭議，《財訊》雙週刊公布最新民調顯示，贊成繼續實施「一例一休」政策的民眾僅有7.3%，高達46.2%的人贊成調整政策，增加可加班的彈性，38.2%希望取消目前的政策。

進一步交叉分析，台北市民僅14%支持目前政策，是各縣市最高的；而民進黨支持者也僅11%埋單，不分職業身份均超過4成贊成做政策調整或另訂新法。

此外，同婚議題也越演越烈，同志以及部分社運人士認為，修改《民法》才能體現人權，不過，部分宗教團體則認為，修改《民法》違背倫理，另立專法才有商討餘地，民調顯示，高達77.5%的民眾不知道修民法與立專法的差異，傾向修民法的僅5.7%、13.8%傾向另定專法。

進一步交叉分析，傾向修改《民法》以20歲族群12%與時代力量支持者13%最高；傾向另訂專法者以大專以上及高階白領最高。

此次民調是由《財訊》雙週刊委由山水民調進行電話訪問，訪談期間為2017年3月1日至3月2日2天，以全國為範圍的20歲以上成年人進行抽樣訪談，共成功訪問1093人，抽樣誤差在95%的信心水準下約正負2.96個百分點。