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國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱

針對2016總統大選國民黨失敗的原因，馬英九否認是因為「兩岸政策」，他認為是因為「換柱事件」造成許多黨員不想去投票。（資料照，路透）

2017-03-09  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前在美國出席一場研討會發表演說，提到2016總統大選國民黨失敗的原因，馬英九認為是因為「換柱事件」。

馬英九出席由布魯金斯研究所（Brookings Institution）與卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）合辦的研討會演講時，在記者提問時間裡，一名曾在2016總統大選前後駐台北的記者問馬英九，是否認同「2016總統大選國民黨選輸是因為與中國之間的往來太快且太深入」。

對此，馬英九否認國民黨大選落敗是因為與中國之間的政策，並且強調，「與中國往來的好處很多，且絕對不是只有大企業獲利，中小企業也同樣受惠。馬英九認為，國民黨在2014年九和一選舉落敗是因為食安問題，而2016年總統大選的落敗原因則是因為「換柱事件」讓許多黨員不想去投票。

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