308追思啟動「護蔣」 基隆員警徹夜站哨顧銅像
2017-03-09 00:44
〔記者吳政峰、林欣漢／基隆報導〕308追思會8日於基隆舉辦，悼念在228大屠殺中不幸罹難的基隆人，警方擔心會場旁的蔣介石銅像可能遭人拉倒，派出逾百名員警保護，亦派員戍守在基隆市內各地的兩蔣銅像，截至目前為止，尚未傳出銅像受損案件，惟擔心陳抗人士夜襲，護蔣勤務仍將持續。
自由台灣黨黨主席蔡丁貴上月27日率眾赴基隆火車站，欲拉倒站前的蔣介石銅像，遭警方制止，蔡丁貴當時呼籲政府應立刻移除銅像，否則3月8日將再次抗爭。
有鑑於之前蔣介石銅像遭斷頭、潑漆事件，警方雖非主管機關，仍如臨大敵，統計各警分局轄區內的兩蔣銅像數量，並派員警24小時一一駐點巡守，保護銅像不受破壞。
8日早上10時，天空下著小雨，氣溫15度，從基隆火車站到追思會會場，短短50公尺，即有上百名警力佈署，嚴陣以待蔡丁貴等人的到來。
等到蔡丁貴一現身，第一警分局分局長李宇桂即上前致意，與蔡等人溝通，盼他們能在法律允許的範圍內陳抗。
蔡丁貴等人在追思會場外上演行動劇，結束後，眾人轉朝向蔣介石銅像而行，警方擔心他們拉倒銅像，立刻以優勢警力排成人牆，擋在民眾與銅像之間。
蔡丁貴兩度欲衝破封鎖線，都遭員警制止，因此改以拉白布條陳情，除了要求基隆市長林右昌兌現2年前承諾，撤除公共空間的兩蔣銅像，同時要在基隆港邊設立基隆大屠殺紀念碑，以慰罹難者在天之靈。
陳抗活動約在8日下午4時結束，惟警方擔心可能其他團體破壞銅像，目前仍派員全天候守在各個銅像旁，預計勤務將持續到9日，屆時再視情況決定是否撤哨。
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