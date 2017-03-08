滲透令人擔憂 政院將研修保防法

2017-03-08 16:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕據轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會中表示，去年底退休將領赴中社會觀感不佳，經初步討論後，行政院擬在《兩岸人民關係條例》之下增訂相關規範。此外，林錫耀在回應中常委時也坦承滲透情況令人擔憂，將研議修《保防法》。

我國32名退將於2016年底前往中國，參加官方舉辦的孫中山150周年誕辰紀念會，從中國《央視》所發布的全程直播中可看到，我國退將不但在台下聆聽中國國家主席習近平演說，更必須在演奏中華人民共和國國歌時起身肅立。根據《央視》畫面，近距離拍到與會的新黨主席郁慕明、國民黨副主席詹春柏、世盟總會長饒穎奇、考試院前院長許水德在唱中國國歌時起立。

行政院發言人徐國勇日前指出《兩岸人民關係條例》修正草案內容，包括增定罰則，規定未來退將、武職高階退職人員等，若赴中參加政治活動，有損國家尊嚴，最重可取消終身俸或罰款50萬至300萬。但全案仍須經行政院會後，再送立法院審查。

針對《兩岸人民關係條例》修正，據轉述，林錫耀今天在中常會補充，過去許可制最長3年，未來修正後則是3年後還是要進行申報，而受規範對象包括政務副首長以上官員和中將以上將領，未來中共領導人主持的慶典活動不能參加，另也不能向中共的旗、徽、歌唱誦，維護國家尊嚴。

針對林錫耀在中常會的報告，與會人士指轉述，中常會陳明文聽完後發言表示，這個部分黨應該全力支持相關法案。

此外，陳明文也談到，國安據點都被中共滲透，對台灣整體國安很嚴重，應該趕快修正《保防法》。林錫耀對此則坦言，確實（中共）滲透情況令人擔憂，會請法務部和有關單位研議修法。