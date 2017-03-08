「你在跟我對幹逆？」犯眾怒 名嘴：全民放生林岱樺
2017-03-08 12:53
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺在《野生動物保護法》修法的協商時，因跳針解釋「不想養了想放生，不是棄養」遭反駁，便以「你是在跟我對幹逆？」嗆林務局局長林華慶，影片被廣傳以後林岱樺遭各界撻伐。名嘴王時齊也在臉書上PO文，並以林岱樺的發言嘲諷。
王時齊PO文表示：「可不可以全民一起放生林袋畫啊啊啊？」並且用林岱樺說過的話「你現在是在跟我對幹逆？」、「請你務實一點啦」當作標籤，有網友回應「我覺得用棄養比較合適」，王時齊則嘲諷的說「我就跟你說我現在沒辦法養不是棄養啊，你是在跟我對幹膩啊？」
許多網友也留言抨擊林岱樺：「這種邏輯的人也想選市長」、「反同婚又這麼智障，直接放生」、「支持放生林失主」、「對不起我要告解，林岱樺第一次選立委我是投給她的，因為當時超級漂亮，哪知怎麼肖成那樣」、「如果有立委我們不想養了，也可以放生嗎」。
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