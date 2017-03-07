郝辦質疑吳敦義「比到一半改規則」 難以服眾

2017-03-07 16:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對競爭對手吳敦義以黨內團結為由，表態主張國民黨主席選舉一輪定輸贏，即便第一輪無人過半數，就由得票最高者當選，不要進入第二輪投票，國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室下午聲明質疑，目前距離投票日僅剩七十多天，也有六位參選人，郝辦並質疑，黨主席選舉辦法是民國八十二年通過制定的，民國九十年起由黨員直選至今，這期間吳敦義擔任過國民黨秘書長、副主席、代理主席，包括過去這十幾年以及吳敦義宣布參選二個多月來，似乎都沒有反應過二輪投票有傷團結的問題。

郝辦表示，黨主席選舉辦法的當選方式要修改，只能在全代會中修改，大家都很清楚黨的制度，一場公平公正的選舉，應該是「參選人依照遊戲規則」，而非「遊戲規則依參選人考量任意更動」，如果當選門檻只是由參選人自己約定就能更改，那就像一場四十一公里馬拉松的比賽，跑到二十公里，突然有選手說大家同意改跑二十一公里就好，難以服眾。