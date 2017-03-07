台灣隊首戰以色列 蔡英文：相信台灣、台灣加油

蔡英文上午貼出台灣隊教練陳金鋒賽前與隊員談話照片。（圖擷取自蔡英文臉書）

2017-03-07 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天上午11時首戰以色列隊，總統蔡英文上午在臉書發文，並向台灣隊喊話，「台灣加油」！

蔡英文上午貼出台灣隊教練陳金鋒賽前與隊員談話照片，並說明「開賽前，鋒哥的面授機宜」；蔡也喊話說，「相信台灣，台灣加油！」

台灣隊上午首戰以色列隊，由25歲投手郭俊麟先發，台灣隊目前在第一局上半以0比4落後，努力追趕中。