揭密 2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
2017-03-07 07:12
2006年美伊戰爭，美軍向台採購軍品。圖為 205兵工廠於 2016年9月展示新型裝備。（資料照，記者廖雪茹攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2006年美伊戰爭打的很慘烈，當時美軍以超優勢軍力打的伊拉克幾乎沒有寸土完好，據報導，美軍地面步隊使用子彈量超過預期，臨時向外增購軍品，台灣步槍子彈質量獲得肯定，由 205兵工廠負責產製，一共銷售達 5億顆步槍子彈。
《上報》報導，美軍採購步槍子彈，是同時評選台灣、韓國及泰國產製質量，而台灣 205兵工廠打敗韓、泰，成為主力供應廠。這筆軍火交易從 2006年到 2009年執行，供應的步槍子彈規格5.56mm及7.62mm規格，在戰爭結束，美軍還致贈感謝狀。
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