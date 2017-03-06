北市議員選舉時力不缺席 民進黨群起放狠話
2017-03-06 23:56
〔記者何世昌／台北報導〕柯文哲持續與民進黨交往，但私下也與常時代力量互動，且不排除議員選舉幫忙站台。對此民進黨議員梁文傑表示，時代力量會提名是民進黨早就知道的事；但他撂話，不要誤以為中正萬華不提名，民進黨就會感謝林昶佐或時代力量，下一次選舉歸下一次選舉。
民進黨議員許淑華奉勸，時代力量不該只想撿便宜、搶綠的票，若真有理想，就該深入藍營、平衡政治板塊。民進黨議員洪健益認為，時代力量別以為借助柯文哲的「白色力量」就能從中得利，因為選舉勢必「藍、綠歸隊」，時代力量不要太高估自己。
民進黨議員何志偉則憂心「綠黃之爭，藍色獲利」，他認為兩黨須磋商、整合；但鑑於過去合作經驗非常不愉快，過程須小心謹慎、公開透明，免得又被時代力量「回馬槍」，遭諷黑箱。
民進黨議員李慶鋒則說，尊重各黨派員參選，但「柯市長必須要認知到，民主進步黨才是他在台北市最大、最重要的支持力量」；此話暗示支持民進黨才是正途。
距離2018議員選舉不到2年，小黨也紛紛啟動首都佈局。時代力量除了中正萬華區不提名，其餘5區將各推1位參選人，時力發言人吳錚及立委林昶佐辦公室助理林穎孟有機會出線。
對於為何中正萬華不提名，時力北市黨部主委、立委林昶佐解釋，因去年立委選舉民進黨與時力整合，由他出線選立委，當時雙方就有默契，議員選舉時力不派人選，全力幫綠營議員輔選。
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