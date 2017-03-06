北市議員選舉 社民黨各區不缺席 時力這區不提名

2017-03-06 22:31

〔記者鍾泓良／台北報導〕距離2018議員選舉不到2年，小黨也紛紛啟動首都佈局。時代力量除了中正萬華區不提名，其餘5區將各推1位參選人，時力發言人吳錚及立委林昶佐辦公室助理林穎孟有機會出線；社會民主黨則各區都不缺席，提名6位參選人，去年投入立委選舉的苗博雅、呂欣潔將再戰大安文山及松山信義。

對於為何中正萬華不提名，時力北市黨部主委、立委林昶佐解釋，因去年立委選舉民進黨與時力整合，由他出線選立委，當時雙方就有默契，議員選舉時力不派人選，全力幫綠營議員輔選。而對於黨主席黃國昌是否支持這樣的決定，林表示，黨內都清楚這個默契，將以各地主委決定為主。

至於剩餘5區人選，林昶佐表示，他與各方人士接觸，也有人主動報名，預計人選年中才能敲定。而吳錚及林穎孟是否有參選，林表示，他鼓勵兩人參選，但還要看黨內提名機制。

社民黨秘書長伍維婷則說，北市6區選舉都會派出各1位參選人，其中苗博雅與呂欣潔就是主攻大安文山及中正萬華，其餘4位參選人還不太想那麼早曝光，會等到選對會確定後再對外公佈。她也認為，最希望可以至少有3席，爭取成立黨團的權利。

至於兩黨與市長談論那些合作，林昶佐表示，柯文哲希望時代力量跟民進黨在地方選舉能跟民進黨有些合作，林也說他與台北市民進黨部主委黃承國都有保持聯繫，不管地方或中央，目標都是要讓國民黨邊緣化。

伍維婷說，社民黨會與柯文哲碰面主要是在市政上交換意見，同時也請市長給些選戰準備的建議，但雙方沒有談到是否爭取站台的細節，表示社民黨願意跟各方合作。