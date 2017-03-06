蔡丁貴要來拉倒蔣介石銅像 林右昌：不歡迎
2017-03-06 16:47
〔記者俞肇福／基隆報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴2月27日率領近百位支持者到基隆火車站，突襲火車站前蔣介石銅像要拉銅像下來，當場警民爆發衝突，市區交通嚴重癱瘓5小時，蔡丁貴放話說3月8日會再回來；基隆市議會今天藍綠議員針對當天的抗爭，延伸到火車站前的蔣介石銅像該不該拆除，雙方針鋒相對。
基隆市長林右昌答詢時表示，蔡丁貴揚言3月8日要來，是很不恰當的事情，那天是基隆的228，是屬於所有受難者家屬的紀念日，這個追思的日子，如果蔡丁貴來抗議，是不尊重家屬，他希望蔡丁貴這天不要來，「我們也不歡迎！」
基隆市議會今天召開臨時會，議員張芳麗提出緊急動議案，要求市長報告227抗爭那天，市政府到底怎麼處理？藍綠議員也因為此案衍生出後續話題吵翻天；藍營追究市長出國，代理人制度何在？為何容許一個未經申請集會遊行的人，大亂基隆市，3月8日即將到來，蔡丁貴揚言要再來，市長如何因應？綠營議員則認為解決之道，就是把蔣介石銅像移除，免得每年一到228，就會出現抗爭事件一再上演。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 8縣市首長進軍日本 聯手行銷台灣農產
- 北市都更案遭偷拆 內政部長：修都更條例補強
- 北市同志伴侶可申請公宅 柯文哲：同性伴侶視為實質家人照顧
網友回應
熱門新聞
- 女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 交通寧靜區限速30公里以下 賀陳旦：6都先推展
- 宇宙大明星無極限 希澈喊話「金太太」迷妹暴動
- （影音）中正紀念堂轉型 鄭麗君：應和解在人權價值上
- 《台北筆記》帶動產業發展新思維
- 用立普妥改製冠脂妥 偽藥工廠查到了／成本百餘元 暴利4倍
- 陳冠霖養身拚出輯 8歲兒萌搶鏡
- 94歲糖尿病翁清血栓 走路不用人攙
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- 風向袋浪擊預警系統 台東南迴公路增設
- 萬里發生遊覽車衝撞民宅 司機命危送醫急救
- 公然販售山羌骨角 男子被送辦
- 上網以物易物 單眼相機換到蠟筆
- 搶2020世界蘭展 台北、台南互不讓
- 自由談》「一中」是學術自由的棺材釘
- 蘆洲深夜惡火父子雙亡 保全不捨：「他們人很好！」
- 經典賽開打 球迷關心賽事也關心封印阿伯！
- 1分鐘看完台灣100年審美觀 你最喜歡哪個美好年代？
- 醫訊》台東醫護長期缺乏 衛福部長：我們和以前不一樣
- 乘載低薪和高壓 熱情社工師訴職場辛酸..
- 台股收盤漲34.42點 報9682.63點
- 曾為高雄氣爆義演 陣頭團長討債、亂鬥樣樣來
- 《華府觀察》雙橡園八十風華裡的寂寞藝術家
- 台東中小學聯運 3項破大會紀錄
- 蘆洲區中興街民宅8樓冒火舌 救出一名女性
- 《贈票》魯妮瑪拉化身恐怖情人 敢說敢做不怕上空
- 男子拿鐮刀尋仇 情敵爸爸被刺胸傷重
- 國民黨無償取得日產後轉手 黨產會將追徵價額
- 1個月接30場演出 周湯豪這麼拚全為了...
- 住宅區餐飲業 北市擬禁止燃炭
- 當庭獲釋！灌爆梁女臉書的網友急刪留言、道歉...
- 妮可《回家路》紅回本色 馬修《金爆內幕》自肥
- 檢方提訊蛇蠍情侶 預計下午重返凶案現場
- 〈戀愛大智慧〉培養感情 順其自然
- 安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠
- 杜特蒂曾設暗殺小組？ 前菲警自稱殺過「台灣人」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Defense minister apologizes to Cabinet
- 虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡丁貴要來拉倒蔣介石銅像 林右昌：不歡迎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分