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蔡丁貴要來拉倒蔣介石銅像 林右昌：不歡迎

2017-03-06  16:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴2月27日率領近百位支持者到基隆火車站，突襲火車站前蔣介石銅像要拉銅像下來，當場警民爆發衝突，市區交通嚴重癱瘓5小時，蔡丁貴放話說3月8日會再回來；基隆市議會今天藍綠議員針對當天的抗爭，延伸到火車站前的蔣介石銅像該不該拆除，雙方針鋒相對。

基隆市長林右昌答詢時表示，蔡丁貴揚言3月8日要來，是很不恰當的事情，那天是基隆的228，是屬於所有受難者家屬的紀念日，這個追思的日子，如果蔡丁貴來抗議，是不尊重家屬，他希望蔡丁貴這天不要來，「我們也不歡迎！」

基隆市議會今天召開臨時會，議員張芳麗提出緊急動議案，要求市長報告227抗爭那天，市政府到底怎麼處理？藍綠議員也因為此案衍生出後續話題吵翻天；藍營追究市長出國，代理人制度何在？為何容許一個未經申請集會遊行的人，大亂基隆市，3月8日即將到來，蔡丁貴揚言要再來，市長如何因應？綠營議員則認為解決之道，就是把蔣介石銅像移除，免得每年一到228，就會出現抗爭事件一再上演。

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  • 針對即將到來的3月8日228事件70週年紀念活動，自由台灣黨的蔡丁貴揚言要再來拆除銅像，林右昌市長說，不歡迎蔡丁貴那一天來。（記者俞肇福攝）

    針對即將到來的3月8日228事件70週年紀念活動，自由台灣黨的蔡丁貴揚言要再來拆除銅像，林右昌市長說，不歡迎蔡丁貴那一天來。（記者俞肇福攝）

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