| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
 首頁 > 政治

加強競爭力才能領高薪 勞發署長：一例一休去學習

2017-03-05  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣許多年輕人都只能領2萬多元的低薪，很多人因此對社會現況有所不滿。勞動部勞動力發展署署長就指出，很多青年從事服務業中非技術職類，門檻低又供過於求，薪水才不高，加強競爭力才能爭取更高的薪水。

據《聯合報》報導，勞動部勞發署署長黃秋桂今天指出，現在的薪資呈兩極化，雖然不少年輕人薪水不高，也有不少人年薪可達100萬以上。她認為年輕人要加強競爭力，才能爭取更高的薪水，年輕人應該減少學用落差、並提升職場技能。去年起工時已縮短為每周40小時，現在實行一例一休，讓年輕人有更多時間去從事休閒或去學習、充電，勞動部也有3年最高補助7萬的方案讓在職者進修。

黃秋桂說，勞動部已推出訓用合一、就業學程、導入企業資源進入校園等措施，這些都對提升競爭力增加薪水都有助益。黃秋桂也提到，勞發署在規畫工作卡制度，只要在職訓中心接受過服務，就會留下完整記錄，未來如果工作不穩定，勞發署就可以利用這些歷史軌跡記錄，替求職者進行診斷，了解穩定就業的不足，並提供進一步服務。

廣告
  • 勞動部勞動力發展署長黃秋桂。（資料照，記者方賓照攝）

    勞動部勞動力發展署長黃秋桂。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低薪 勞動部 勞發署
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：加強競爭力才能領高薪 勞發署長：一例一休去學習


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.