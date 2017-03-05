加強競爭力才能領高薪 勞發署長：一例一休去學習
2017-03-05 23:27
〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣許多年輕人都只能領2萬多元的低薪，很多人因此對社會現況有所不滿。勞動部勞動力發展署署長就指出，很多青年從事服務業中非技術職類，門檻低又供過於求，薪水才不高，加強競爭力才能爭取更高的薪水。
據《聯合報》報導，勞動部勞發署署長黃秋桂今天指出，現在的薪資呈兩極化，雖然不少年輕人薪水不高，也有不少人年薪可達100萬以上。她認為年輕人要加強競爭力，才能爭取更高的薪水，年輕人應該減少學用落差、並提升職場技能。去年起工時已縮短為每周40小時，現在實行一例一休，讓年輕人有更多時間去從事休閒或去學習、充電，勞動部也有3年最高補助7萬的方案讓在職者進修。
黃秋桂說，勞動部已推出訓用合一、就業學程、導入企業資源進入校園等措施，這些都對提升競爭力增加薪水都有助益。黃秋桂也提到，勞發署在規畫工作卡制度，只要在職訓中心接受過服務，就會留下完整記錄，未來如果工作不穩定，勞發署就可以利用這些歷史軌跡記錄，替求職者進行診斷，了解穩定就業的不足，並提供進一步服務。
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