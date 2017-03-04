| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 政治

賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦

台南市長賴清德送給台北市長柯文哲帆布包材質的醫師公事包，禮品挑選的意涵引起外界好奇。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-04  17:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今天率隊到台南進行市政交流，互贈紀念品時，柯文哲贈送世大運等紀念品給台南市長賴清德，賴則回贈公事包給柯文哲；會後，媒體好奇詢問為何送公事包，是否希望柯文哲未來回去當醫師，柯則笑說，「沒有機會用啦！」

賴清德則連忙說「不是！不是！那不是真的要當醫師才能用，平常市長推動市政也可以放文件」。

賴清德解釋，這是出自台南有名的帆布包作品，他與柯都具醫師背景，他自己也有一個包包，因為非常喜歡，所以買1個送給柯文哲；賴強調，這不是真的要當醫師才能用，許多文件都可放進裡面，希望柯文哲喜歡。

賴清德面對媒體詢問「是否支持柯文哲連任 」時表示，「黨中央的決定還沒出來」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公事包 柯文哲 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.