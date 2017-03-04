賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦

台南市長賴清德送給台北市長柯文哲帆布包材質的醫師公事包，禮品挑選的意涵引起外界好奇。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-04 17:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今天率隊到台南進行市政交流，互贈紀念品時，柯文哲贈送世大運等紀念品給台南市長賴清德，賴則回贈公事包給柯文哲；會後，媒體好奇詢問為何送公事包，是否希望柯文哲未來回去當醫師，柯則笑說，「沒有機會用啦！」

賴清德則連忙說「不是！不是！那不是真的要當醫師才能用，平常市長推動市政也可以放文件」。

賴清德解釋，這是出自台南有名的帆布包作品，他與柯都具醫師背景，他自己也有一個包包，因為非常喜歡，所以買1個送給柯文哲；賴強調，這不是真的要當醫師才能用，許多文件都可放進裡面，希望柯文哲喜歡。

賴清德面對媒體詢問「是否支持柯文哲連任 」時表示，「黨中央的決定還沒出來」。