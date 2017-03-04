賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦
2017-03-04 17:53
台南市長賴清德送給台北市長柯文哲帆布包材質的醫師公事包，禮品挑選的意涵引起外界好奇。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲今天率隊到台南進行市政交流，互贈紀念品時，柯文哲贈送世大運等紀念品給台南市長賴清德，賴則回贈公事包給柯文哲；會後，媒體好奇詢問為何送公事包，是否希望柯文哲未來回去當醫師，柯則笑說，「沒有機會用啦！」
賴清德則連忙說「不是！不是！那不是真的要當醫師才能用，平常市長推動市政也可以放文件」。
賴清德解釋，這是出自台南有名的帆布包作品，他與柯都具醫師背景，他自己也有一個包包，因為非常喜歡，所以買1個送給柯文哲；賴強調，這不是真的要當醫師才能用，許多文件都可放進裡面，希望柯文哲喜歡。
賴清德面對媒體詢問「是否支持柯文哲連任 」時表示，「黨中央的決定還沒出來」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 幕後》避免美、中衝突 中國艦隊改走台灣海峽回港
- 一中承諾書爭議 潘文忠：調查了解後議處
- 東南客運因氣爆車損提國賠 一審判市府賠64萬餘元
- 中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 韓國扒竊集團食髓知味 101大樓作案被逮
- 智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大
- 金正男遺體上有刺青 與生前照片吻合
- （影音）推動《國家語言發展法》 文化部今起辦公聽會
- 日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 姦殺女模的程宇已經結婚 梁女只是小三
- 十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭
- 自由談》台灣和魔鬼做了交易
- 春遊草山 長者賞花玩遊戲
- 瞎毀！ 大竹候車亭丟路旁
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 企業家回饋家鄉 助學瑞芳家扶兒
- 馬公第一漁港 6月轉型遊艇港
- 林辰唏生子被設計 高鐵哺乳挨批喊感謝
- 「水染‧經緯‧穿針引線」聯展今登場 原民工藝師秀創作
- 52票房不如預期 魏德聖問心無愧
- 中職》Lamigo假日漲50元 主題趴熱區要500塊
- 陳姓女模遭勒死劫財案 程男梁女聲押
- 戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
- 日籍男友夜店「考察」 不接電話嚇壞女友
- （嘉市）老醫生兒子返偏鄉 水林倉庫重開診
- NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網
- 出門協商都更 回家發現遭強拆
- SBL季後賽Live》台啤VS.金酒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China bars tours to South Korea
- 經典賽》日本隊傳傷情 7屆明星捕手宣布退賽
- 填補國軍人力 志願役軍官筆試取消了
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 農會選舉超級戰區 雲林東勢今投票
- 奧斯卡影后揭露曾遭強暴 拒跟老闆上床被開除
- 超暖！女星要到簽名後 休傑克曼又做了這件事
- 松浦亞彌心動復出 橘慶太寫歌挺妻
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- MLB》奎托今向巨人報到 經典賽首輪恐缺陣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分