台灣6所大學簽一中承諾書？ 洪秀柱這樣認為

2017-03-04 16:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣6所大學受質疑簽下一中承諾書，被教育部認定違法，國民黨主席洪秀柱說，教育部應尊重學校的學術自由、校園自主，「不應無限上綱、到處渲染」，事實上兩岸交流、學生交換，家長都不希望子女參加太多政治活動，就像台灣學生去中國，家長也不希望他們參加政治活動。

洪秀柱今天參加新店眷村大鵬華城的黃復興黨部座談會，被問到對教育部擬懲處簽署一中承諾書的大學時，她不以為然指出，這只是一個承諾和聲明，她不明白政府為何要干預學校，用重罰來恫嚇，她覺得媒體不應擔任意識型態的糾察隊，以此方式成為干預學術自由、校園自主的黑手，才應受到譴責。