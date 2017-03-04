服務處2志工涉農會賄選 洪慈庸：希望司法勿枉勿縱

2017-03-04 13:11

〔記者李忠憲／台中報導〕全國各區農會選舉將進入最終階段，台中市選戰最激烈的后里區農會，日前由陳清琪以5比4，掌握多數理監事，勝過現任總幹事王鈺州，打破原先農會代表選舉時雙方17比17的拉鋸戰，陳清琪可望接下一任總幹事。

今天卻傳出，前后里鄉代會主席王朝坤以及詹進興，兩人涉嫌在后里區農會選舉期間，涉嫌為陳買票賄選。台中地檢署昨指揮調查處幹員，傳訊數十人，除有部分已坦承收受3千元，王朝坤及詹進興2人因涉犯農會法情節重大，今天清晨裁定王、詹各20萬元交保候傳。

由於王朝坤、詹進興身兼時代力量立委洪慈庸的特助及服務處志工，引發外界聯想。

立委洪慈庸辦公室今天發出聲明指出，昨日地方服務處2名無給職志工、同仁遭檢舉，在農會選舉中疑有不法行為，並接受檢方調查。洪慈庸委員認為，農會改革是許多農民共同的期望，長久以來的各種弊端，絕不該再次發生，希望司法單位「勿枉勿縱」，徹查真相。

辦公室說，王、詹2人原本就是地方人士，主要是幫委員跑婚喪喜慶，目前已停止2人在辦公室的工作，靜候司法調查。

陳清琪也說，不清楚狀況，但他絕對沒有賄選。