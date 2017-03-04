中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
2017-03-04 00:15
傳聞稱美國不排除在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕傳聞稱美國不排除在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統，中國前南京軍區副司令王洪光受訪稱「美國在台灣部署薩德之日，就是我們解放台灣之時」，消息傳到國內，台灣網友笑稱中國真的很怕薩德，而該名中將的表現簡直像是「8+9」。
中國《環球時報》報導，前南京軍區副司令王洪光3日下午參加中國全國政協會議，被問到如何看待美軍不排除在台灣部署薩德的傳聞，他停下腳步嗆聲：「他敢！我今天把話撂在這，美國在台灣部署薩德之日，就是解放軍解放台灣之時！不光是薩德，包括F35之類的進攻性武器，他敢在台灣落地！」
相關言論傳回台灣，網友驚呼中國似乎真的很害怕薩德，而該名中將的表現猶如鄉民口中的「8+9」（八家將諧音，今多指流氓、屁孩）。
南韓樂天集團因為同意將土地換給韓軍及美軍用作部署薩德，遭中方抵制，許多南韓商品和南韓藝人在中國的發展也遭打壓。另先前曾有香港媒體報導，美國不排除在台灣部署薩德，讓台灣與日本、南韓形成東亞「小北約」圍堵中國。
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