清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」

2017-03-03 14:05

［記者洪美秀／新竹報導］針對民進黨立委陳亭妃指稱清華大學也與中國大學簽訂「一中承諾書」，清大今天上午發出聲明稿，聲稱學校並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。

清大聲明書強調， 兩岸人民關係條例第33條之三的第二段提到，書面約定不得有涉及政治之內容。學校發給學生的這一份說明，也只是重申不涉及政治之內容。學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，學校從來不曾干預。

此外，清大2010年起在學校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」就依照中國方面的大學所提供的參考範本，擬定內容，主要目的在說明活動內容，與交流期間不涉及政治議題，讓中國師生能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。

此外，學校與中國學校的任何正式書面約定，都按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定，僅提供給申請來清大研修，並有此需求的師生。

清大全球事務長趙啟超說，每年從中國來清大交流的學校有20多所，若學期加上暑期兩個月的研習交流，每年有300多名學生，大多是中國知名頂尖的大學，包括北京清大、中國復旦大學及浙江大學等，而到清大修習學位的中國學生每年約200多人，都依照教育部規定，絕不會涉及政治等言論。