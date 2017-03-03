清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」
2017-03-03 14:05
［記者洪美秀／新竹報導］針對民進黨立委陳亭妃指稱清華大學也與中國大學簽訂「一中承諾書」，清大今天上午發出聲明稿，聲稱學校並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。
清大聲明書強調， 兩岸人民關係條例第33條之三的第二段提到，書面約定不得有涉及政治之內容。學校發給學生的這一份說明，也只是重申不涉及政治之內容。學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，學校從來不曾干預。
此外，清大2010年起在學校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」就依照中國方面的大學所提供的參考範本，擬定內容，主要目的在說明活動內容，與交流期間不涉及政治議題，讓中國師生能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。
此外，學校與中國學校的任何正式書面約定，都按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定，僅提供給申請來清大研修，並有此需求的師生。
清大全球事務長趙啟超說，每年從中國來清大交流的學校有20多所，若學期加上暑期兩個月的研習交流，每年有300多名學生，大多是中國知名頂尖的大學，包括北京清大、中國復旦大學及浙江大學等，而到清大修習學位的中國學生每年約200多人，都依照教育部規定，絕不會涉及政治等言論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
- 潘維剛到黨中央踢館 要求放寬老黨員補繳黨費規定
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 女子記錯停車位置 細心警尋回
- 大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
- 《藝想天開 嘆為觀紙》全球最大規模摺紙展
- 台中東區挖破水管究責 國民黨議員槓市府
- 蕾絲黑Bra露美乳 趙薇其實很有料
- 苗140縣道照明不足 苑裡批縣府漠視
- 屏東穩定藍燈 南水局：雨季前不致限水
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 南韓21年孵一蛋 原想容納6萬人
- 台股開盤下跌19.54點 報9672.26點
- MLB》墊2步超狂投法是否違規？大聯盟回應了（影音）
- 農會選理、監事 學甲挑戰派再勝
- 自由廣場》修憲改革也維持現狀？
- 大王進擊 日7強投稱臣
- 世新簽一中承諾書 教長：違法
- 輔導創新研發 台東祭1600萬補助
- NBA》勇士兵敗芝加哥 146場不曾連敗紀錄中止
- 全面封殺！傳中國官方禁旅行社組南韓旅遊團
- 江蕙累了 18字傳達心情
- 闢日出香榭大道 蕭美琴要求考量民意
- 自由開講》由浩鼎案開庭論司法改革
- 蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃
- 美司法部長 隱匿曾密會俄使
- 台中市府拚交通 通過追加預算35.5億
- 嬰幼兒奶粉齊漲 公平會要查
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 台東縱谷3鄉鎮農會 順利改選
- 桃園農會會員代表當選人 涉嫌1票5千元賄選
- 3.11大型就博會 釋出逾千職缺
- 布希用畫向老兵致敬…
- BBC：國民黨保衛退休金 無心護蔣
- 桃園1999文字即時服務 內建500題
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 施易男變心 暴衝建築師上身
- 獨家》世新才爆簽一中承諾書 綠委：清大也有簽
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 增1席立委 選區可能跨越原縣市藩籬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分