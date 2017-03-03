| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」

2017-03-03  14:05

［記者洪美秀／新竹報導］針對民進黨立委陳亭妃指稱清華大學也與中國大學簽訂「一中承諾書」，清大今天上午發出聲明稿，聲稱學校並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。

清大聲明書強調， 兩岸人民關係條例第33條之三的第二段提到，書面約定不得有涉及政治之內容。學校發給學生的這一份說明，也只是重申不涉及政治之內容。學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，學校從來不曾干預。

此外，清大2010年起在學校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」就依照中國方面的大學所提供的參考範本，擬定內容，主要目的在說明活動內容，與交流期間不涉及政治議題，讓中國師生能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。

此外，學校與中國學校的任何正式書面約定，都按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定，僅提供給申請來清大研修，並有此需求的師生。

清大全球事務長趙啟超說，每年從中國來清大交流的學校有20多所，若學期加上暑期兩個月的研習交流，每年有300多名學生，大多是中國知名頂尖的大學，包括北京清大、中國復旦大學及浙江大學等，而到清大修習學位的中國學生每年約200多人，都依照教育部規定，絕不會涉及政治等言論。

廣告
  • 清華大學聲明並未與中國大學簽署「一中承諾書」，強調承諾書內容是強調學生交流期間不能涉及政治等言論。（記者洪美秀攝）

    清華大學聲明並未與中國大學簽署「一中承諾書」，強調承諾書內容是強調學生交流期間不能涉及政治等言論。（記者洪美秀攝）

  • 清華大學承諾書內容。（記者洪美秀翻攝）

    清華大學承諾書內容。（記者洪美秀翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一中承諾書 大學簽「一中承諾書 清華大學
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.