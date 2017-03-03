文化部尊重民間開發創意 蔣中正公仔僅中正紀念堂下架

2017-03-03 13:18

〔記者楊明怡／台北報導〕針對今天上午國民黨記者會提及中正紀念堂公仔下架問題，文化部表示，中正紀念堂內的3家商店營收以105年為例，下架之蔣中正意象商品品項年營業額計約新臺幣498萬元，占3家商店105年總營業額5820萬元的9.4％，其中，3家賣店政治人物公仔年營業額加總共計約82萬元，占總營業額的1.5％，且政治人物公仔均為寄售商品，中正紀念堂只是廠商所有通路中其中一個販賣點。

文化部表示，為推動中正紀念堂轉型，逐步讓空間回歸中性使用，蔣中正意象商品不再由政府開發或販售，但尊重任何民間商品的開發創意及民間流通、銷售、購買行為。