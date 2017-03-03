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文化部尊重民間開發創意 蔣中正公仔僅中正紀念堂下架

2017-03-03  13:18

〔記者楊明怡／台北報導〕針對今天上午國民黨記者會提及中正紀念堂公仔下架問題，文化部表示，中正紀念堂內的3家商店營收以105年為例，下架之蔣中正意象商品品項年營業額計約新臺幣498萬元，占3家商店105年總營業額5820萬元的9.4％，其中，3家賣店政治人物公仔年營業額加總共計約82萬元，占總營業額的1.5％，且政治人物公仔均為寄售商品，中正紀念堂只是廠商所有通路中其中一個販賣點。

文化部表示，為推動中正紀念堂轉型，逐步讓空間回歸中性使用，蔣中正意象商品不再由政府開發或販售，但尊重任何民間商品的開發創意及民間流通、銷售、購買行為。

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  • 文化部部長鄭麗君推動「中正紀念堂轉型正義規畫」，在新任中正紀念堂管理處處長林進盛10日上任後，已陸續下架蔣中正公仔、文具等商品，停用個人剪影logo，不再發放涉及威權崇拜的文宣品，圖為蔣中正公仔與相關商品。（資料照，記者陳奕全攝）

    文化部部長鄭麗君推動「中正紀念堂轉型正義規畫」，在新任中正紀念堂管理處處長林進盛10日上任後，已陸續下架蔣中正公仔、文具等商品，停用個人剪影logo，不再發放涉及威權崇拜的文宣品，圖為蔣中正公仔與相關商品。（資料照，記者陳奕全攝）

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