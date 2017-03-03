蔡正元與馬辦「黨內互打」激烈 國民黨：可以接受檢驗

2017-03-03 12:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元連日來批評前總統馬英九在總統任內不聞不問外省籍受害人，每到228只就會像「孝子」向228遺族鞠躬哈腰，以及批馬沒資格批評蔣中正，與馬英九辦公室激烈交鋒，面對「黨內互打」未歇的情況，國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示，黨中央對於雙方的「言論交流」、「思想交流」，沒有太多評論也理解尊重。

不過，胡文琦也說，藍營選民心中都有一把尺，國民黨也願意接受公評，必要時可以把所有事實真相攤在陽光下，因為真相只有一個，包括馬辦發言人徐巧芯質疑蔡正元中影案，以及蔡正元所提出的相關疑點，在民主多元時代，都可以接受公開檢驗。

胡文琦還說，蔡正元沒有領黨部薪水，所有發言可受公評，而且黨中央也發現，徐巧芯也有做出相對應的發言，這些激烈言論交流，也證明國民黨並非一言堂，但藍營支持者希望大家比好不比爛，因此，黨中央下次召開擬參選人座談會時，會把基層這樣的心聲告訴各陣營，希望大家比好，不要口水戰。

此外，針對馬英九日前在美國說台獨不可能實現，並說台灣人民只有維持現狀與可能兩岸統一的選項，胡文琦今天在媒體要求下評論指出，國民黨尊重台灣2300萬人民的自由自志展現，並稱國民黨主席洪秀柱在去年九月全代會提出深化「九二共識」，尋求推動兩岸簽署和平協議可能性的兩岸政策基調不會改變。