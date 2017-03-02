搭大眾運輸吸較多廢氣？李應元突破盲點駁斥

外國研究指出，搭乘大眾運輸者吸入的懸浮微粒是自行開車者的2至5倍。圖為台北捷運。（資料照，記者郭逸攝）

2017-03-02 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前有外國研究指出，搭乘大眾運輸者吸入的懸浮微粒是自行開車者的2至5倍。環保署長李應元今對此表示，鼓勵大眾運輸能改善整體空氣品質，如果整個空氣是髒的，就算車內乾淨，窗戶一打開就是髒的，且該注重的是空品的「絕對值」，而不是倍數，就算倍數很高，絕對值也可能很小，該份報告有點危言聳聽。

檢測大眾運輸空品 環署半年完成

國民黨立委蔣萬安今天在立法院社福及衛環委員會詢問李應元，根據英國研究報告，搭公車吸入的PM2.5是開車的2倍，搭地鐵則是開車的5倍，與長期我們一直鼓勵宣導的改念背道而馳，台灣有沒有做相關研究？

李應元說，他還沒有時間仔細研究，但目前認為這個報告是危言聳聽，如果每人都開車，整個倫敦就是這麼髒，問題在於要看個人或群體；再者所謂的幾倍，如果數據的絕對值很小，就算兩倍其實還是良好，鼓勵搭綠色運輸可以減少幾百萬輛的汽車；而如果整個城市空氣是髒的，車裡空氣再乾淨，窗戶一打開就是髒的。他強調，要看絕對值，只是看倍數無法解決問題，這個數字有點誤導。

蔣萬安也提案建議環保署，能否與交通部協調，在幾個捷運站或公車站偵測空氣品質，比較跟路面上或開車時接觸的污染量？李應元允諾會「深究」，他強調，發展綠色運輸、鼓勵少開車，絕對還是政策方向。

環保署空保處則表示，將依照立委要求，協同交通部在台北、台中及高雄的主要交通幹道、公車站、捷運站等地方設置空氣品質偵測器，預計半年時間完成數據蒐集。