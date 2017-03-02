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蔡正元連日痛罵馬英九 徐巧芯：跟小學生一樣

2017-03-02  19:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元連日在臉書上痛罵前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（2日）下午在臉書上回擊，批蔡正元「跟小學生一樣」，並表示誰在傷害國民黨的形象，民眾有目共睹。

綜合媒體報導，徐巧芯指出蔡正元總是「嚴以律他，寬以待己」，擔任中影董事長時五鬼搬運、利益輸送，遭法院判賠1.7億，若要談誰對國民黨形象傷害大，「蔡正元大概無人能出其右。」

徐巧芯在臉書上寫道：「批評別人是小弟小妹，可是自己卻跟小學生一樣森77（生氣），趁著馬總統人在美國訪問，胡亂謾罵，令人傻眼。」，認為蔡正元身為政策會執行長，卻不斷發言傷害國民黨的團結和情誼，難道是他的「工作內容」之一嗎？她呼籲黨主席洪秀柱節制自己的重要幹部，結束鬧劇，以免傷及洪秀柱自己的選情。

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  • 國民黨政策會執行長蔡正元連日在臉書上痛罵前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（2日）下午在臉書上回擊，批蔡正元「跟小學生一樣」。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元連日在臉書上痛罵前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（2日）下午在臉書上回擊，批蔡正元「跟小學生一樣」。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 徐巧芯在臉書上寫道：「批評別人是小弟小妹，可是自己卻跟小學生一樣森77，趁著馬總統人在美國訪問，胡亂謾罵，令人傻眼。」，直批蔡正元。（翻攝自臉書）

    徐巧芯在臉書上寫道：「批評別人是小弟小妹，可是自己卻跟小學生一樣森77，趁著馬總統人在美國訪問，胡亂謾罵，令人傻眼。」，直批蔡正元。（翻攝自臉書）

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