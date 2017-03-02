蔡正元連日痛罵馬英九 徐巧芯：跟小學生一樣
2017-03-02 19:14
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元連日在臉書上痛罵前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（2日）下午在臉書上回擊，批蔡正元「跟小學生一樣」，並表示誰在傷害國民黨的形象，民眾有目共睹。
綜合媒體報導，徐巧芯指出蔡正元總是「嚴以律他，寬以待己」，擔任中影董事長時五鬼搬運、利益輸送，遭法院判賠1.7億，若要談誰對國民黨形象傷害大，「蔡正元大概無人能出其右。」
徐巧芯在臉書上寫道：「批評別人是小弟小妹，可是自己卻跟小學生一樣森77（生氣），趁著馬總統人在美國訪問，胡亂謾罵，令人傻眼。」，認為蔡正元身為政策會執行長，卻不斷發言傷害國民黨的團結和情誼，難道是他的「工作內容」之一嗎？她呼籲黨主席洪秀柱節制自己的重要幹部，結束鬧劇，以免傷及洪秀柱自己的選情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 世新大學簽一中承諾書 教長：違法究責
- 總統補提名監委名單 藍營批：赤裸裸的酬庸
- 不只世新 鍾年晃爆這間學校也簽了一中同意書
- 3館合作 受難者家屬、學者肯定
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 草湖溪高灘地營造 盼年底動工
- 寺廟被指為性侵案發生地 法師喊冤
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 他不是故意的！撒尿到別人臉上 挨告不起訴
- 扶輪社挹注台中偏鄉英語教學
- 疫病》輕忽腸病毒危害 二歲女童心肌炎上身險喪命
- 澎恰恰新招 鐵獅尬國樂
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 奧斯卡頒獎露太多 電視台「黑」了女星的咪咪
- 小布情斷裘莉崩潰 傳簡訊找舊愛討拍
- 斗六市收垃圾 今起提早半小時
- 屏縣農會理監事選舉 內埔當權派大勝
- 管理員大叔是色狼 女童怕鬼引狼入室
- 從小住在鐵道旁 謝建霖鋼塑展呈現樸拙美
- 台大論文造假案受關注 教長百頁報告未提學術倫理
- 第一嬌點
- 垃圾費隨袋徵收 雲林部分地區將加入
- 女星霸氣取消記者會 叼菸翹腳偕黃立行打麻將
- 休耕有獎 新豐代耕者恐慌憂賠慘
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
- 中職》猿第4位洋投報到 老將銳重返桃猿
- 日本人可能來自台灣？ 台日攜手展開黑潮航海探究計畫
- 朋友在家開趴「亂扔酒瓶」 吳怡霈睡醒傻眼
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 台糖六塊厝養豬場水權到期 屏縣府限1個月搬遷
- 涉論文造假遭解聘 張正琪泣訴：台大校長楊泮池要我閉嘴
- 梨山茶王張新燈濫墾判6月 併科20萬元2違建沒入
- 日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先
- 員工0.41％吸毒？ 法務部澄清：那是收容人啦！
- 國軍吸毒推給吃感冒藥 中、西醫藥師都抓狂
- 國際賽銀牌師領軍 南英餐管科畢展從食材產地開始
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
- 天天在時代廣場看到！紐約台灣之光是...
- 台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果
- 75歲老嫗心血來潮找胞兄 迷路、攔車…竟晚到2小時
- 目睹妻子床會小王 新版驚世夫妻互揭腥聞
- 經典賽直擊》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡正元連日痛罵馬英九 徐巧芯：跟小學生一樣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分