講到「就是愛中國國民黨」吳敦義又哭了
2017-03-02 12:51
吳敦義講到就是愛中國國民黨，就哽咽拭捩。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天到台東縣拜票，自述政績、批評蔡政府，誓言以帶領國民黨重新執政為目標；講到「就是愛中國國民黨」，他就哽咽語塞，拿出手帕拭淚擰鼻。
吳敦義今天上午到台東，首先搶攻黃復興票源，與黃復興黨員座談，暢所欲言，延誤了將近1小時才到台東縣議會參加黨員座談，隨後共進午餐。
黨員座談場面盛大，包括台東縣長黃健庭、縣議長饒慶鈴、副議長陳宏宗都參加，黨籍縣議員幾乎都出席，還有台東市長張國洲及多位鄉長、各級民代及村里長，共100多人。
吳敦義以90度彎腰為遲到致歉，隨後簡述自己受國民黨提拔的從政歷程，說明擔任行政院長時的政績，特別是莫拉克風災重創台東時，他以行政院長職務，迅速重建遭衝毀的太麻里溪鐵路橋，流失的農田也填土回歸農民。
吳敦義批評蔡英文執政，造成兩岸關係倒退、物價上漲，又搞意識型態鬥爭，藉228發動反蔣，根本是為掩飾執政不力。吳敦義也批評蔡英文推動同婚法案及同元成家，他一度以為是「志同道合的婚姻」，原來是男的可以跟男的結婚，女的可以跟女的結婚，未來國民黨如重新執政，一定要「撥亂反正」。也要重新走向「九二共識、一中各表」路線，讓兩岸和平發展。
吳敦義說，當年宋楚瑜、連戰都想出馬競選總統時，宋楚瑜曾邀他當副總統搭檔，那時宋的民調支持度達42%，連、扁都只有十幾趴，在宋最被看好的時候，他仍斷然拒絕，原因是他愛中國國民黨，連宋一定要配，講到此處，吳敦義就哽咽語塞了，約30秒後，慷慨激昂，向黨員喊話，誓言要帶領中國國民黨振衰起蔽，贏回中國國民黨的尊嚴、贏回中華民國的光榮。
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