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疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」

印度媒體報導台灣射擊隊遭中國「政治干擾體育」。（圖擷取自indianexpress）

2017-03-02  07:05

〔即時新聞／綜合報導〕我國射擊隊昨日結束在印度新德里的世界盃賽事，疑似遭中國施壓，主辦單位特別提醒我代表隊避免涉入政治議題，嚴守使用奧會國號旗歌等規定。

根據《中央社》報導，台灣代表隊教練陳文凌表示，主辦單位「國際射擊運動聯合會」（ISSF）在出國前和到達印度後，都有告知台灣隊不准政治人物來訪及涉入政治問題，及嚴守奧會使用「中華台北」和國旗歌等規定。

陳文凌說，身為運動員只想著專心求取好成績，都按照相關規定，但對於主辦單位不斷特別關切，覺得奇怪。

最近印度所舉辦的幾項國際商展、賽事和研討會，都懸掛台灣國旗，還邀請我駐印度代表田中光到場。立委管碧玲日前也率團訪問印度，與田中光向當地媒體表態台灣主權立場，引發中國強烈不滿。

印度媒體報導台灣遭中國施壓的新聞，認為是「政治干擾體育」，印度網友也無法認同中國的行為。

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