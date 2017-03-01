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司改會議》天意？小燈泡母與殺女兇手律師同一組

2017-03-01  20:38

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一組1日開第一次會議，會中最受矚目的為犯罪被害人家屬王婉諭，即內湖小燈泡命案的母親，巧的是，與她同組的委員黃致豪，是殺害小燈泡的兇手王景玉的辯護律師。

王婉諭表示，媒體對被害人或家屬的報導，常常造成當事人的二次傷害，甚至可能妨害偵查不公開，應從尊重跟同理開始，盼能聚焦在此議題上。

黃致豪則強調資訊對稱、常民論述、證據為本、事實查核等四個重點，希望能建構以證據跟科學為本的司法改革

兩人會中未有交集，第一組召集人羅秉成則期許，兩人的思辨可以讓法律的生命發光發熱。

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  • 司法改革國是會議第一組1日開第一次會議，會中最受矚目的為犯罪被害人家屬王婉諭（圖），即內湖小燈泡命案的母親，巧的是，與她同組的委員黃致豪，是殺害小燈泡的兇手王景玉的辯護律師。（記者廖振輝攝）

    司法改革國是會議第一組1日開第一次會議，會中最受矚目的為犯罪被害人家屬王婉諭（圖），即內湖小燈泡命案的母親，巧的是，與她同組的委員黃致豪，是殺害小燈泡的兇手王景玉的辯護律師。（記者廖振輝攝）

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