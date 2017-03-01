美政府為Uber施壓台灣？賀陳旦這麼說...

2017-03-01 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕Uber因在台違法營運遭交通部重罰，並在日前暫停台灣一切服務。但卻傳出美國國務院介入，為Uber向台灣施壓，交通部長賀陳旦對此表示，並沒有感受到美國政府給予的壓力。

《彭博新聞社》一篇專欄指出，美國國務院為Uber在台發展受阻一事提出關切，交通部昨日坦承有接收到美方的訊息，但強調一切依法行事，不會有任何壓力，希望Uber能夠依法行事，續留台灣。

綜合媒體報導，賀陳旦上午受訪時談到，依照他的理解，外交部並未承受任何壓力，認為該篇報導應是媒體人自身觀察，他自己也沒有感受到美國政府給予的壓力。