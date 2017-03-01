監聽內幕曝光？周刊：新北地政副局長疑被設計
2017-03-01 09:16
新北市地政局副局長王聖文因捲入一起建商行賄疑案，桃園住處日前遭檢廉搜索，不料他當天下午留下遺書，就從住處跳樓輕生。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕晶鑽建設涉嫌行賄雙北官員，被列為被告之一的新北市地政局副局長王聖文跳樓身亡，他留下的遺書強調沒有拿錢，新北議員李婉鈺認為，王聖文雖說沒收錢，但很可能是與廠商吃飯，遭人設計拍照，被掐著脖子走。
《周刊王》報導，消息人士指出，廉政署偵辦新北副市長許志堅貪汙案時，對與許接觸的廠商採撒網打魚的方式監聽，發現晶鑽老董李嘉詳與許有聯繫，因此掛線監聽李，額外獲得不少情資。
李嘉詳和王聖文交情不錯，常常都會通電話聊天，包括時事新聞、地政專業、甚至小八卦也會聊，不過，檢警監聽沒發現王聖文犯罪事證，但最近王與李的對話變小心，講到一半還會說「別在電話中說、用LINE講」，反常的行為才讓辦案人員決定收網。
新北議員李婉鈺指出，王雖然說沒收錢，但可能是和廠商吃飯，遭人設計拍照，被掐著脖子走，不過，李婉鈺說，被設計拍照是她的推測。
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