進自由廣場受阻 蔡丁貴痛批轉型正義「半調子」

自由台灣黨主席蔡丁貴等人28日赴中正紀念堂要拆蔣介石銅像。（記者張嘉明攝）

2017-02-28 19:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴今號召支持者前往自由廣場，欲拆除蔣介石銅像，但因進入廣場不成，只得焚燒中華民國國旗、金紙後，轉進228和平紀念公園。蔡丁貴先痛批文化部長鄭麗君昨允諾可進入廣場，如今卻只讓統派進入，並痛批總統蔡英文的轉型正義是半調子。

在稍早進入自由廣場不成後，蔡丁貴率眾於自由廣場牌樓下焚燒金紙、中華民國國旗，並朝內丟雞蛋表達不滿，隨後轉進228和平紀念公園，在和平紀念碑前對民眾發表演說，並試圖焚燒寫有「去除228元兇銅像」字樣的白布條，但因陰雨綿綿，在嘗試許久後，才成功引燃。

蔡丁貴表示，鄭南榕用生命要大家平反228，但鄭犧牲生命30年後至今仍未做到，蔡丁貴感慨，他最多只能再活10年，若沒看到台灣獨立會死不瞑目，在228紀念碑前燒旗，就是要向台灣英靈報告，蔣介石就是228元兇，他們絕對會把公平正義帶回來。

蔡丁貴話鋒一轉，指鄭麗君前一天同意也知道他進廣場的訴求，當天卻只讓統派進入，宛如當年228發生後，政府一方面假意要跟人民談判，一方面卻調重兵屠殺，蔡英文政府也一方面安撫受難者家屬，一方面讓殺人兇手銅像繼續被膜拜，簡直五十步笑百步。

蔡丁貴繼續痛批，難道把歷史事實放進教科書，政府還需要如此多努力，當初蔣介石要槍斃沒被判死刑的受難者，只需紅筆一揮，他並非要蔡英文也當獨裁者，但如今都已過70年，還要台灣人繼續忍耐？蔡英文的轉型正義是半調子，在馬英九時期無法台獨、蔡英文也不能台獨，他到底要等多久。