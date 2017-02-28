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96歲受難者回復名譽 傅仁鴻：70年一個字也不敢說

2017-02-28  16:42

〔記者李欣芳／台北報導〕高齡96歲的228受難者傅仁鴻，今天在家人陪同下，坐著輪椅出席228中樞紀念儀式，親自領取總統蔡英文頒發給他的「回復名譽證書」。傅仁鴻發表聲明強調，很高興能等到這一天，親自出席領取「回復名譽證書」，「70年來，我一個字也不敢說，我的家人只知道我被關過，但細節全不知道，因為『不知道是最好的保護』！」他要求政府根據史實公布228事件的元凶，對歷史交待。

台灣228關懷總會理事長潘信行在中樞紀念儀式上，代表家屬致詞時表示，228已經70年了，不要再拖，70年來，家屬生活在只有受害者沒有加害者的環境中，他手上有一本228基金會曾出版的「228事件責任歸屬研究報告」，所有證據都指向蔣介石是事件元凶，但到此時蔣還等著人膜拜，這對家屬情何以堪？因此，他懇請政府將這份報告列入正式文件，補足92年行政院228研究報告沒提到的責任歸屬遺憾。

潘信行再度表示，已70年，不要再拖了，家屬還在等待沈冤昭雪。

傅仁鴻發表聲明表示，即使他已高齡，對殘暴、邪惡的國民黨，仍深具戒心，一直到蔡英文當選總統，民進黨國會席次大勝，他才放心提出申請回復名譽。

傅仁鴻說，只有受害者，卻沒有加害者，無法撫平70年來的沈痛傷害！請政府根據史實公布元凶，對歷史交待！

傅仁鴻表示，清除威權遺緒，是轉型正義的第一步，請即刻執行，他強調，教育非常重要，台灣史應重視，希望後代子孫，不要再經歷這段以「血」與「淚」寫成的歷史。

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  • 高齡96歲的228受難者傅仁鴻親自領取總統蔡英文頒發給他的回復名譽證書，他發表聲明透露，過去70年對228事件一個字也不敢說。（記者李欣芳攝）

    高齡96歲的228受難者傅仁鴻親自領取總統蔡英文頒發給他的回復名譽證書，他發表聲明透露，過去70年對228事件一個字也不敢說。（記者李欣芳攝）

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