96歲受難者回復名譽 傅仁鴻：70年一個字也不敢說
2017-02-28 16:42
〔記者李欣芳／台北報導〕高齡96歲的228受難者傅仁鴻，今天在家人陪同下，坐著輪椅出席228中樞紀念儀式，親自領取總統蔡英文頒發給他的「回復名譽證書」。傅仁鴻發表聲明強調，很高興能等到這一天，親自出席領取「回復名譽證書」，「70年來，我一個字也不敢說，我的家人只知道我被關過，但細節全不知道，因為『不知道是最好的保護』！」他要求政府根據史實公布228事件的元凶，對歷史交待。
台灣228關懷總會理事長潘信行在中樞紀念儀式上，代表家屬致詞時表示，228已經70年了，不要再拖，70年來，家屬生活在只有受害者沒有加害者的環境中，他手上有一本228基金會曾出版的「228事件責任歸屬研究報告」，所有證據都指向蔣介石是事件元凶，但到此時蔣還等著人膜拜，這對家屬情何以堪？因此，他懇請政府將這份報告列入正式文件，補足92年行政院228研究報告沒提到的責任歸屬遺憾。
潘信行再度表示，已70年，不要再拖了，家屬還在等待沈冤昭雪。
傅仁鴻發表聲明表示，即使他已高齡，對殘暴、邪惡的國民黨，仍深具戒心，一直到蔡英文當選總統，民進黨國會席次大勝，他才放心提出申請回復名譽。
傅仁鴻說，只有受害者，卻沒有加害者，無法撫平70年來的沈痛傷害！請政府根據史實公布元凶，對歷史交待！
傅仁鴻表示，清除威權遺緒，是轉型正義的第一步，請即刻執行，他強調，教育非常重要，台灣史應重視，希望後代子孫，不要再經歷這段以「血」與「淚」寫成的歷史。
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