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蔣介石銅像去留？彰化縣長說話了‧‧‧

和美高中原本有蔣介石銅像，相當顯眼。（記者劉曉欣翻攝）

2017-02-28  15:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕追思228和平紀念日，再度引發蔣介石銅像去留爭議？彰化縣長魏明谷今天出席追思紀念會時強調，蔣介石是歷史人物，鼓勵學校更新校園時，「自然而然」來移除。

魏明穀表示，校園存在蔣介石或者是孫中山銅像，尤其是蔣介石銅像已是歷史人物，鼓勵學校更新校園，改建校舍，透過這個方式，就會自然而然移除掉，才不會引起爭議，或是紛爭。

而和美高中原有的蔣介石銅像，去年因為不敵梅姬颱風，銅像破裂一地；當時校方就表示，，銅像隨著颱風掉落地面，就讓一切「回歸歷史」，不會再進行回復，原址未來將納入校舍整體規劃，讓校園有不同的面貌。不再回復，未來校舍將做整體規劃！

和美高中的蔣介石銅像是在民國74年間，由民間所捐贈給校方，位於西園路校門的入口，由於銅像是塑膠材質，梅姬颱風的風力驚人，造成銅像落地破裂。校方表示，將不會再回復，未來校舍將做整體規劃！

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和美高中原本有蔣介石銅像，去年不敵颱風倒下，只剩「永懷領袖」基座。（記者劉曉欣攝）

鹿港國中校門口有「天下為公」孫中山銅像。（記者劉曉欣攝）

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