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2顆子彈又被質疑 詹啟賢：12年來說法都一樣

2017-02-27  18:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前在黃復興地方黨部座談時，要求前副主席詹啟賢把2顆子彈交代清楚，引發各界關注﹔詹啟賢今強調12年來說法都一樣，週三中常會專案報告時會以最大誠意、帶著相關證據再次說明，若任何人有問題也希望當面問他，他願清楚回答，盼這事情以後別再成為藉口。

詹啟賢今下午與高市擔任部分工會幹部的黨員座談，除闡述個人參選國民黨主席理念，也回應基層的問題。

針對2顆子彈話題，詹啟賢笑說講過好幾次、太辛苦了，12年前該解釋的都說了，結果還是被質疑，所以希望在週三中常會能當著大家的面說清楚，有問題也可當面表達，他願展示最大誠意，但也希望這事情以後別再被當成藉口。

詹啟賢指出，大家可回頭檢視，如果他12年前講的跟現在不同，就是他有問題，但他12年來說法都一樣，事實沒問題，就怕有人連事實都沒看。

當天他盡量說清楚，也會要求黨中央要做紀錄，好讓他在黨內留下紀錄。

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  • 詹啟賢強調12年來，對2顆子彈的說法都一樣。（記者王榮祥攝）

    詹啟賢強調12年來，對2顆子彈的說法都一樣。（記者王榮祥攝）

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