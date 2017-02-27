70年前這段10公里路 台東免成228殺戮戰場

500多位民眾踏上70年前的10公里路，感受和平與智慧。（記者黃明堂攝）

2017-02-27 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕70年前的228事件，台東免於在官民衝突中成了殺戮戰場，就是因為卑南鄉初鹿部落到延平鄉上里部落這段10公里古道，一位卑南族頭目掩護台東縣首任官派縣長避難，雙方互許和平承諾。

今天上午，超過500位民眾從初鹿出發，踏上這條位於中央山脈的「和平與智慧之道」，健走10公里，追思當時事件，感受昔日血腥氣氛中的溫馨氣息。

這是台東縣228事件關懷協會理事長賴坤成規劃的史蹟巡禮健康健走活動，也是台東首次揭露這條古道與228事件的關連，原本只限300人報名，卻出奇熱絡，來了超過500人，走進陡峭的山中產業道路。

賴坤成說，當年228事件全國各地都傳出傷亡，國民政府來台官派的首任台東縣長謝真及外省籍官員，面臨群眾報復，先是躲到現今卑南遺址旁的王登科宅中，因平地不安全，再被卑南族頭目馬智禮接應到現今初鹿家中躲避，再循山路送到延平鄉上里派出所安置。

賴坤成說，在當年的衝突氛圍中，馬智禮與謝真原本應是對立的兩人，但走過這段10公里路，兩人成為好友，馬向謝說：「我和平待你，希望你也和平相待」。

在風聲過後，謝真回到台東縣政府，實現和平承諾，不跟著國民政府亂逮捕、濫殺無辜。