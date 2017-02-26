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228反蔣風恐再起 警方保護公園銅像

2017-02-26  14:11

〔記者陳燦坤／雲林報導〕二二八連續假期到來，北港警分局不敢放輕鬆，因北港運動公園的前總統蔣介石銅像在二二八前夕常傳出遭潑漆，為防止民眾失控行為再度發生，警方連日來派員加強巡邏防範。

北港運動公園入口處有一座前總統蔣介石銅像，於37年前施工完成，最近幾年每逢二二八紀念日到來，曾發生銅像遭潑漆，甚至被戴上面具嘲弄，一度傳出有民眾認為蔣介石是二二八事件原凶，在半夜將繩索綁在銅像，企圖以小貨車扯倒，疑因銅像基座堅固，無法扯倒而作罷。

雖然幾次疑似民眾抗議行動都沒有損壞銅像，但引起警方高度關注，擔心更多民眾情緒受到激化，再度出現脫序行為，警方這幾天日夜派員加強巡邏防範，同時也透過管道勸導大家自我克制。

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  • 二二八紀念日即將到來，北港警分局派員加強巡邏，防範北港運動公園蔣介石銅像遭破壞。（記者陳燦坤攝）

    二二八紀念日即將到來，北港警分局派員加強巡邏，防範北港運動公園蔣介石銅像遭破壞。（記者陳燦坤攝）

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