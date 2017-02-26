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面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動

由中科院自製的天弓三型防空飛彈。（記者羅添斌攝）

2017-02-26  10:09

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍有第四軍種「火箭軍」，對台針對性的飛彈部署約有1400枚之多，嚴重威脅台灣安全，為有效因應中國飛彈威脅，台灣飛彈部隊也將進行調整，防空飛彈部隊將定位為「軍」級單位，成為貨真價實的飛彈「軍」。

據軍方官員透露，現行防空飛彈部隊名稱為「國防部參謀本部防空飛彈指揮部」，確定要在3月1日移編給空軍，空軍司令沈一鳴上將將在3月1日主持飛彈指揮部的移編暨揭牌典禮，飛彈指揮部名稱將改為「國防部空軍司令部防空飛彈指揮部」。

官員說，除了愛國者三型、天弓二及三型、鷹式飛彈等防空飛彈要移編給空軍之外，飛指部目前具有戰略打擊任務的「雄二E」巡弋飛彈，以及具有地對地攻擊能力的「戰術飛彈」部隊，也將一併移編給空軍。

現行的防空飛彈指揮部為少將指揮部編階，定位是「聯兵旅」層級，3月1日移編給空軍後，空軍將同時轄有防空飛彈指揮部、防空砲兵指揮部兩個防空單位。

軍方官員還透露，空軍是以兩階段進行飛彈部隊的移編及整併，原防空飛彈部隊3月1日由參謀本部移編給空軍，第二階段則是計畫在今年底以前，完成飛彈、防砲兩單位的整併計畫，兩單位的人力可以交流任用，屆時名稱仍為「空軍司令部防空飛彈指揮「部」，定位層級調升為「軍」級單位，指揮部編階也將提升為中將。

軍方作戰單位的層級，在陸海空軍各軍種司令部之下，分為軍團、軍、聯兵旅（地區指揮部）、守備大隊等層級，軍團及軍的指揮官，為中將編階，聯兵旅及地區指揮部為少將編階，守備大隊則為上校。

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標題：面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動


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