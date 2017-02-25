質疑文化部「去蔣」動機 國民黨：228功過尚無定論

2017-02-25 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕文化部上午召開記者會，宣布中正紀念堂將停售權威商品、停播紀念歌等一系列「去蔣」措施。此舉引來國民黨質疑，文傳會副主委唐德明說，228功過尚無定論，選在此時去蔣，動機可議。

綜合媒體報導，唐德明提到，政府的決策、處置必須符合正義，不宜挑起社會仇恨，何況228功過在台尚無定論，選在此時去蔣動機可議，他批評政府的做法是要挑起對立，政治意圖明顯。

中央委員連勝文則說，青年低薪、失業率、兩岸關係和年金改革等問題，都比意識形態上的作為重要，他抨擊政府用意識形態治國，以掩飾無法執行重大國家議題的窘境