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潘維剛心疼「八百壯士」 主張「一中各表」

2017-02-24  10:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨立委潘維剛今日上午11點宣布參選國民黨主席，她稍早接受廣播節目專訪時，對於兩岸關係主張「九二共識、一中各表」，也批判總統蔡英文上台後，讓兩岸關係急凍，2020年國民黨一定要拿回執政權，屆時誰能代表國民黨得到社會認同，就力挺誰選總統。

對於是否願意與民進黨黨主席溝通或見面？潘維剛說，不做任何立場和排除，但期待有強而有力的在野黨，能制衡執政黨，這就是政黨政治。她也贊成「黨產會是違法違憲」的主張，不只要釋憲，還要訴諸國際。

針對立法院前「八百壯士」抗議年金改革行動，潘維剛也說，心疼「八百壯士」在那邊，「蔡英文你聽到了嗎！」讓好人都在哭泣，希望政府遵守信賴保護原則。

潘維剛也說，「黃復興」是最忠黨愛國，有些榮民一天花不到100塊，還捐出大半生積蓄。主持人周玉蔻隨即接話，「那個是老兵！」潘則說，不要把他們汙名化，黃復興為了大局，是寧可犧牲自己。

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  • 前國民黨立委潘維剛（右2）今上廣播節目，談及自己主張「九二共識、一中各表」。（記者陳鈺馥攝）

    前國民黨立委潘維剛（右2）今上廣播節目，談及自己主張「九二共識、一中各表」。（記者陳鈺馥攝）

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