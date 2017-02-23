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285萬租屋族有福！ 內政部推「住宅租賃發展條例」
2017-02-23 21:15
［記者陳鈺馥／台北報導］全台285萬租屋族有福了！內政部今日部務會報通過「住宅租賃發展條例」草案，將送交行政院審查，並列入優先法案，力拚在立法院三讀通過。
內政部指出，草案內容針對房東、房客、產業三方，在住宅租賃市場所面臨的問題，提出應對措施，可建立三贏的局面。
包含強化租賃關係保障、引入非營利團體協助租賃、加強租賃爭議的處理管道，以及提供房東租稅優惠，並建立租賃專業服務制度。
內政部表示，該草案將有五大面向，分別是「租賃關係有保障、住宅租賃有幫手、爭議處理有管道、委託經營有利多、專業服務有制度」。
內政部研擬增訂「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」，提供租賃行為全面保障；也會要求刊登廣告的媒體負起查證責任，要讓房客能獲得正確的廣告面積、屋齡、樓層別、用途等資訊。
並規劃，由直轄市或縣市「不動產糾紛調處委員會」進行調處，提供免收調處費的服務，讓政府來扮演公正第三人。
內政部指出，將鼓勵個人房東將持有房屋，透過專業經營者代管、出租給專業經營者後轉租，可享所得稅、地價稅、房屋稅優惠，讓個人房東能減輕經營負擔，活絡住宅租賃市場。
據了解，內政部也會要求服務人員取得專業證照，用以強化「租賃住宅服務業」，建構房東放心出租、房客安心居住的制度。
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